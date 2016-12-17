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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Musullu sığınmacıların sayısı 118 bine ulaştı

17 Aralık 2016, Cumartesi 19:49
Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el Caf, Musul'u IŞİD'ten kurtarma operasyonları başladığından bu yana evlerini terk edip sığınmacı kamplarına gelenlerin sayısının 118 bine ulaştığını belirtti.

Caf, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentini ziyareti kapsamında, vekaleten valilik görevi yapan Serdar Kadir ile sığınmacıların durumunu ele almak için bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Caf, Musul'dan kaçıp sığınmacı kamplarına gelen sivillerin durumuna değinerek şunları ifade etti:

"Musul'dan şu ana kadar evini terk eden 118 bin kişi, kısa bir süre önce kurulan sığınmacı kamplarına yerleştirildi. Şimdilik kurulu kamplarımızda 120 bin kişiyi kabul edebilecek kapasitemiz var. Bu sayının karşılanması için hazırlıklarımız sürekli bir şekilde devam ediyor."

Musul'dan kaçan sivillerin korunabilmesi için Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı olarak kamp kurmaya devam ettiklerini aktaran Caf, "Çatışmalar devam ediyor. Her gün binlerce sivil evini terk ediyor. Kademeli bir göç var. Yer ihtiyacının karşılanması için yeni kamp kurulumları devam ediyor." dedi

Kış mevsiminde sığınmacıların ısınma sorununu ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen Caf, "Irak merkezi hükümeti tarafından, Kürdistan bölgesindeki kamplara sevk edilmek üzere 3 milyon litre yakacak kısa bir süre içinde gönderilecek." diye konuştu.

Caf, sığınmacılar konusunda Irak merkezi hükümeti olarak IKBY hükümetine yardımlar sunmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: musul, ışid
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