Müttefikimiz yok, uşaklarımız var

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in, Rus S-400 füze sistemi alımının diğer ülkelere ve şirketlere yönelik yaptırımları kışkırtabileceği ifadesini değerlendiren uzmanlara göre Washington, yaptırım politikasıyla silâh pazarı için savaşmaya ve ortakları üzerinde nüfuzunu korumaya çalışıyor.

Eski ABD’li diplomat Jim Jatras, Washington’un, Rus S-400 hava savunma sistemi alımının yaptırımlara yol açacağı tehditleriyle diğer ülkeler üzerindeki etkisini korumaya çalıştığını söyledi. Russia Today’ye (RT) konuşan Jatras, Rus silâhın NATO sistemleriyle uyumunun Wsahington’u endişelendirmediğini belirterek, “Daha önce birçok NATO ülkesi farklı tedarikçilerden askerî teçhizat almıştı” ifadelerini kullandı. ‘Yaptırım tehdidi’ “Aslında bizim müttefikimiz yok” diyen Jatras, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uşaklarımız var. Bir de iyi uçağımız var. İyi uşak, ona söylenenleri yapandır. Ama eğer bir ülke iyi uşak gibi hareket etmek istemiyorsa biz elimize büyük sopa alıyor tehdit etmeye başlıyoruz. Sanırım, ABD’nin zorlama politikası için en iyi ifade ‘yaptırım hiddeti’ olur.”

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