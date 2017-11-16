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16 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Myanmar askerleri sistematik olarak Arakanlı Müslüman kadınlara tecavüz etti

16 Kasım 2017, Perşembe 12:31
Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Myanmar'da Arakanlı Müslüman kadınlara yönelik cinsel saldırılara odaklanan bir rapor yayımladı. Tecavüz vakalarının sanılandan çok daha fazla olduğu vurgulanan raporda bu eylemlerin neredeyse tamamından Myanmar askerlerinin sorumlu olduğu kaydedildi.

Myanmar'da ordu ve milislerin 600.000'i aşkın Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e sığınmasına neden olan ve Birleşmiş Milletler'in 'etnik temizlik' olarak kınadığı saldırılara ilişkin insan hakları örgütlerinin hazırladığı raporlarda birçok cinayet, cinsel saldırı ve insan hakları ihlalleri gündeme gelse de Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) son raporu, tecavüz vakalarının sanılandan çok daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Cinsel saldırılara odaklanan 'Tüm Bedenim Acı İçinde: Myanmar'da Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Cinsel Şiddet' başlıklı 37 sayfalık rapor, tecavüzlerin sanılandan yaygın ve sistematik olduğunu ayrıca Myanamar ordusunun üniformalı askerlerinin bu saldırılardan sorumlu olduğunu belirtti.

'HER VAKADA SALDIRGANLAR GÜVENLİK GÜÇLERİNİN ÜNİFORMALI MENSUPLARIYDI'

Rapor, 19 farklı köyden Bangladeş'e sığınan, 3'ü 18 yaş altı 29 tecavüz mağdurunu içeren 52 Arakanlı kadın ve kız çocuğu ile yapılan röportajlara dayanıyor.

Raporda ayrıca Bangladeş'teki sığınmacı kamplarında Arakanlı kadın ve kız çocuklarına sağlık hizmeti sağlayan 19 insani yardım örgütü çalışanının ve Bangladeşli sağlık yetkililerinin ifadelerine de yer verildi.

Raporda "Myanmar güvenlik güçleri köylere yönelik büyük saldırılarda kadın ve kız çocuklarına tecavüz etti. Ancak aynı zamanda bu büyük saldırılardan haftalar önce de bazen tekrarlanan tacizlerde bulundu. Her vakada saldırganların neredeyse hepsi ordu personeli olmak üzere güvenlik güçlerinin üniformalı mensuplarıydı" dendi.

'TAMAMINA YAKINI TOPLU TECAVÜZDÜ'

HRW raporunda tecavüz eylemlerine ilişkin tam sayı vermedi ancak kamplarda sığınmacılarla çalışan yardım örgütlerinin 'yüzlerce vaka rapor ettiğini' belirtrek, bunun 'toplam vakaların sadece bir kısmını oluşturduğunu' vurguladı. Tecavüz mağdurlarının ölmesi ya da kalabalık kliniklerde yardım örgütü çalışanlarına tecavüzleri anlatmalarının sayıyı az gösterdiği vurgulandı.

Raporda "HRW'ye rapor edilen tecavüzlerin biri dışında hepsi toplu tecavüzdü. İki ya da daha fazla saldırganı içeriyordu. 8 vakada kadın ve kız çocukları 5 ya da daha fazla askerin toplu tecavüzüne uğradığını söyledi. Yakılan köylerinden kaçarken ve evlerinde tecavüze uğradıklarını anlattılar" ifadeleri kullanıldı.

Sputnik Türkiye

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