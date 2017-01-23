Myanmar'da 87 bin Arakanlı Müslüman yerinden edildi

​Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da ordunun ekim ayından beri devam ettirdiği operasyonlarda en az 87 bin Rohingya'nın (Arakanlı Müslüman) yerinden edildiğini açıkladı.

BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin (UNOCHA) haftalık raporuna göre, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet olaylarında en az 21 bin kişi ülke içinde yerinden edilirken, tahmini 66 bin kişi de komşu ülke Bangladeş'e kaçtı. Raporda, Arakan eyaletinin kuzeyindeki birçok bölgede insani yardım faaliyetlerinin yeniden başlatıldığı ancak Myanmar hükümetinin halen uluslararası yetkililerin bazı bölgelere girişine izin vermediği aktarıldı. Myanmar'da 1982 yılında çıkan bir yasayla Arakanlı Müslümanların vatandaşlıkları elinden alınmıştı. Yasa, Arakanlı Müslümanları vatansız hale getirirken, seyahat özgürlüğü, temel eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma ve mülkiyet dokunulmazlığı gibi temel haklarını da kaldırmıştı. "Dünyanın en çok zulüm gören halkı" BM, Arakanlı Müslümanları "dünyanın en çok zulüm gören halkı" olarak tanımlıyor. Arakan eyaletinde sınır karakollarına düzenlenen saldırıların ardından başlayan güvenlik operasyonları ve şiddet dalgasında 17'si güvenlik görevlisi olmak üzere 101 kişi hayatını kaybetmişti. Rohingya dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana eyalette 400 Arakanlı Müslümanın öldüğünü belirtirken, Myanmar hükümeti 86 "saldırganın" öldürüldüğünü savunmuştu. Eyalette, 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, binlerce Müslüman bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı. AA

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