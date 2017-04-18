Myanmar’da su festivalinde 285 ölü!

Myanmar’da yeni yıl dolayısıyla ülkede 4 gün süren Thingyan Su Festivali’nde 285 kişi ölürken, bin 73 kişi de yaralandı.
Mahalli basındaki haberlerde, Myanmar’da festival süresince işlenen suçların ve meydana gelen kazaların sayısının bin 200’ü bulduğu, bu olayların 285 kişinin ölmesine, bin 73 kişinin yaralanmasına yol açtığı belirtildi. Geçen yılki festivalde 967 suç işlendiği ve 272 kişinin öldüğüne işaret edilerek bu yıl ölü sayısının arttığı kaydedildi. Myanmar’da “Thingyan”, Tayland ve Laos’ta “Songkran”, Kamboçya’da ise “Chuol chhnam thmey” olarak bilinen festival sırasında, kentler ve kasabalarda çok sayıda kişi su tabancası, kova ve hortumlarla birbirlerini ıslatıyor.