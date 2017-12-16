"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Myanmar'da yaşananlara ''soykırım'' demekten kaçındı

16 Aralık 2017, Cumartesi 10:00
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Myanmar'da Rohingya Müslümanlarına yapılanları "ürkütücü" olarak tanımlarken bölgede yaşananlara soykırım demekten kaçındı.

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) basın ofisini ziyaret ederek gazetecilerle bir araya gelen Mattis, Rusya ve Kuzey Kore ile yaşanan gerginlikler, Myanmar ve Suriye’deki durumlara ilişkin soruları yanıtladı.

Myanmar’da Reuters haber ajansının muhabirinin tutuklanmasına ilişkin bir soru üzere değerlendirmelerde bulunan Mattis, Mynamar ordusunun insan haklarına saygı göstermemesinin kaygı verici olduğunu ifade etti.

Mattis, “Ordularda insan hakları konusu kültürel bir şeydir; bunun için çalışmalısınız ve saygı göstermelisiniz.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Rohingyalı Müslümanlar’a karşı yapılan etnik temizliğe karşı ABD çabalarına öncülük ettiğini dile getiren Mattis, “Orada Rohinyalılara olanlar ürkütücü” dedi.

Olayları soykırım olarak değerlendirip değerlendirmediğine yönelik bir soruya ise Mattis, Bakan Tillerson’ın değerlendirmesine tabi olduğunu yanıtını verdi.

Tillerson, soykırım ifadesini kullanmaktan kaçınmış Mynamar ordusu tarafından Rohingyalı Müslümanlara yapılanların etnik temizlik olduğunu söylemişti.

"DEAŞ’ın bittiğini söyleyenlere inanmayın"

“Daha önce bir araya geldiğimizde ABD’nin Suriye’deki varlığının şartlara bağlı olacağını ve Cenevre’deki Suriye görüşmeleri diplomatik bir çözüme varana kadar ABD’nin Suriye’deki varlığını sürdüreceğini söylemiştiniz. Ancak Cenevre görüşmelerinin sekizinci turu da siyasi bir çözüm için şart oluşturma konusunda başarısızlıkla sonuçlandı. Bu konuda yorumunuz nedir?” sorusuna karşılık Mattis, "DEAŞ’ın bitmediği ve DEAŞ ile savaşın devam ettiğini" ifade etti.

Mattis, “DEAŞ şimdi dağıtılıyor. Açıkçası savaş bitmiş değil. DEAŞ’ın bittiğini söyleyenlere inanmayın. Onlarla mücadele etmeye devam ediyoruz ve ittifakımıza karşı duramıyorlar kaçıyorlar” dedi.

Beşar Esed rejimi ve Rusya’nın da Fırat nehrinin batısında DEAŞ’ı sıkıştırdığını ifade eden Mattis, Suriye’deki savaşın bitirilmesi ile ilgili ise “Bunu Cenevre’de Mistura'nın öncülüğünde diplomatların bu işi halletmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Rus uçakları ile ABD uçakları arasında Suriye üzerinde yaşanan önleme olaylarına da değinen Mattis, Rusya ile ABD harekat merkezleri arasındaki iletişim kanalının açık olduğunu ancak Rus uçaklarının neden bu kanal üzerinden iletişime geçmeden ABD’nin hava operasyonu yaptığı bölgeye girdiğini bilmediğini söyledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan dolaylı görüşmeler dün akşam BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın düzenlediği basın toplantısıyla sona ermişti.

Mistura, Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, "Başaramadık. Altın bir fırsat kaçırıldı." demişti.

"Nerde karmaşa varsa orada İran’ın elini görürsünüz"

ABD Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in Yemen’den Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a atılan bir füzenin kalıntılarını BM’de sergilemesine yönelik soruları da yanıtlayan Mattis, İran’ın Yemen’de Husi’lere destek vermesine değinerek, “İran’ın şu anda yaptıkları yasa dışı ve yaptığımız şey onların yaptıklarını uluslararası topluma göstermektir.” dedi.

Bu sergilemenin askeri bir operasyona zemin hazırlamak için değil İran’a uluslararası diplomatik bir baskı kurmak için yapıldığını öne süren Mattis, bundan dolayı ABD generallerinden ziyade BM Daimi temsilcisinin elde edilen delilleri sunduğunu ifade etti.

İran’ın Yemen, Suriye ve Lübnan başta olmak üzere bölgede istikrarsızlığa yol açtığını belirten Mattis, “Nerede karmaşa varsa orada İran’ın elini görürsünüz.” diye konuştu.

AA

Etiketler: abd, mattis, arakan
Okunma Sayısı: 329
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    291. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eski yüksek yargıçlar hakim karşısında

    Yunanistan'dan 'müftü' açıklaması

    'Bugün İbrahim'in düğün günü'

    Huzur için hukuk üstünlüğü şart

    Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu ölü bulundu

    "Taş dehaya ulaştı, deha taş kesildi"

    Myanmar'da yaşananlara ''soykırım'' demekten kaçındı

    Ortaköy’deki terör saldırısı davasında ara karar belli oldu

    Endonezya'daki şiddetli depremin bilançosu açıklandı

    Sudanlı muhalif liderden İslam dünyasına ''Kudüs'' çağrısı

    Kudüs bölünemez

    Rusya bölgeye kök salıyor

    Hakan Atilla gözyaşlarını tutamadı

    Batı Trakya'da müftü sorununa çözüm ile ilgili Çipras'tan açıklama

    Trump'ın tepki çeken, hukuksuz ''Kudüs'' kararı AKPM gündemine taşınıyor

    Filistinli engelli şehidin son sözleri...

    Endonezya'da çok şiddetli deprem: Tsunami alarmı verildi!

    NATO'dan üye ülkelere Rusya uyarısı: Ciddi endişeye neden oldu

    Tillerson'dan Kuzey Kore konusunda U dönüşü

    Öfkeli bir parti başkanına değil, cumhurbaşkanına ihtiyaç var!

    En Çok Okunanlar

    Osman YETİM

    Mağdurlardan ne haber?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tolstoy’dan manidar bir “yargı” anekdotu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Nurculuk-topuzculuk ikilemine Köprü çözümü
    Genel

    Rusya bölgeye kök salıyor
    Genel

    Kudüs bölünemez
    Süleyman KÖSMENE

    Yalana ruhsat yoktur
    Genel

    "Taş dehaya ulaştı, deha taş kesildi"
    M. Ali KAYA

    Avrupa Birliğine olan ihtiyaç
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i hak neden rekabetli ihtilâf ediyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.