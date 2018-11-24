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24 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Myanmar’ı geri adıma zorlayın

24 Kasım 2018, Cumartesi 19:34
New York Times Yayın Kurulu, yayınladığı başyazısında “Arakanlı Müslümanların durumu, dünyadaki en büyük adaletsizlikler arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi Yayın Kurulu, Arakanlı Müslümanlara yapılan zulmün devam ettiğine işaret ederek, Myanmarlı generaller ve sivil iş birlikçilerinin, gerekli adımları atmaya mecbur bırakılması gerektiğini belirtti. NYT Yayın Kurulu, “Myanmar’ın Arakanlı Müslümanlara yaptıklarının özrü yok” başlıklı başyazı kaleme aldı. Yazıda, “Vatansız Arakanlı Müslümanları, Myanmar’a geri döndürme planı şimdilik askıya alındı ancak zulüm ve adaletsizlik sürüyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

Bangladeş ve Myanmar hükümetleri arasında imzalanan geri dönüş anlaşmasına Birleşmiş Milletler (BM) ve onlarca insan hakları kuruluşunun karşı çıktığına işaret edilen yazıda, “Bu anlaşma, etnik temizliğin hedefinde olan Arakanlılara eskisinden daha iyi davranılacağına dair güvence sunmuyordu” ifadesi kullanıldı. Yazıda, “Arakanlı Müslümanların durumu, dünyadaki en büyük adaletsizlikler arasında yer alıyor. Bir zamanlar kendisine saygı duyulan Aung San Suu Çii de dahil, Myanmar hükümeti bütün suçlarını inkâr etti. Bu hükümet, Budistlerin çoğunlukla yaşadığı Myanmar topraklarındaki Arakanlı Müslüman azınlığa yaptıklarına kılıf uydurmak için tarihteki kindarlığı yeniden diriltti ve tarihi çarpıttı” değerlendirmesinde bulunuldu.

Yaptırım uygulanmalı

“Myanmarlı generaller ve sivil işbirlikçilerine gerekli adımları attırmanın yolunun bu kişileri buna mecbur bırakmak olduğu uzun süredir açıkça görülüyor” ifadelerinin yer aldığı yazıda, “Buna mecbur bırakmanın yolları ise suçluların Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması, bu kişilere yaptırım uygulanması, seyahat yasağı konması ya da mal varlıklarının dondurulmasıdır.  Çin, Myanmar ve Bangladeş üzerideki gücünü daha elle tutulur bir çözüm ortaya koymaları için kullanarak, bugüne kadarkinden daha yardımcı bir rol oynayabilir” denildi. 

AA

Etiketler: Myanmar, Arakan, Bangladeş
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