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18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Myanmar ordusu soykırımdan yargılansın

18 Eylül 2018, Salı 18:40
Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar ordusu (Tatmadaw) ve fanatik Budistlerin, BM soykırım sözleşmesinde tanımlanan 5 eylemden 4’ünü Arakanlı Müslümanlara karşı uyguladığını bildirdi.

BM’nin kurduğu Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonunun, 27  Ağustos’ta, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı katliamın birinci yılında  açıkladığı “soykırım” raporunun detaylı versiyonu yayımlandı.

Arakan eyaletinde “soykırım”, “insanlığa karşı suçlar” ve “savaş  suçları” işlendiğinin anlatıldığı 444 sayfadan oluşan kapsamlı raporda çarpıcı  ifadelere yer verildi. Myanmar’da, 33. ve 99. hafif piyade tugaylarının sivillere yönelik “en  korkunç” insanlık suçlarını işlediğinin altının çizildiği raporda, 

“Myanmar silâhlı kuvvetleri (Tatmadaw), Arakan, Kaçin ve Şan  eyaletindeki aralıksız insan hakları ihlâlleri ve uluslar arası suçların ana  failidir. Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve üst düzey komutanlara yönelik,  güvenilir bir uluslar arası yargı organı tarafından insanlığa karşı suçlar ve  savaş suçları kapsamında soruşturma başlatılmalı ve bu kişiler yargılanmalıdır.  (Kurulacak mahkemede) Arakan eyaleti bağlamında da soykırım suçlamalarına cevap  vermek zorundadırlar.” denildi. Sorumluların cezasız kalmaması gerektiği vurgulanan raporda acil eylem  çağrısı yapıldı.

AA

Etiketler: Myanmar, Arakan, soykırım
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