Myanmar yargısından Reuters haber ajansının muhabirlerine hapis cezası

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik yargısız infazlarla ilgili askeri belgeleri ifşa ettikleri gerekçesiyle geçen yıl aralık ayında tutuklanan Reuters haber ajansının iki muhabiri, yedişer yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'yu Devlet Sırları Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bularak yedişer yıl hapisle cezalandırdı.

Reuters Baş Editörü ve Yöneticisi Stephen J. Adler, "Bugün Myanmar, Reuters muhabirleri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo ve tüm dünya basını için üzücü bir gün. İşini iyi yapan iki muhabir, baskı uygulanarak ve hata yaptıklarına dair herhangi bir kanıt olmadan 9 aylarını hapishanede geçirdi. Gazetecilerin özgürlükleri ellerinden alınmaya halen devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Muhabirler, 13 Aralık'ta ellerinde Arakan eyaletindeki bir mevkinin haritası ve askeri raporların bulunması üzerine Devlet Sırları Yasası çerçevesinde tutuklanmıştı.

Myanmar'da parlamento binası yakınında drone ile görüntü aldıkları iddiasıyla 27 Ekim'de gözaltına alınan gazeteciler Lau Hon Meng ve Mok Choy Lin ile Myanmar vatandaşı şoför ve yerel gazeteci Aung Naing Soe da ruhsatsız drone bulundurmaktan yargılanmıştı. TRT World adına çalışan 4 kişi, 10 Kasım'da ikişer ay hapse mahkum edilmişti.

Myanmar yönetiminin özellikle orduyla bağlantılı konularda özgür basına baskıyı artırdığı ifade ediliyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, 700 binden fazla Arakanlı Müslüman, 25 Ağustos 2017'den bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e sığındı. Köyleri tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan binlercesinin katledildiği belirtiliyor.

Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de kaçmanın yolunu arıyor. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.