Nasıl yani Trump?

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’nin ülkesine hâlâ “olağanüstü bir tehdit” olduğunu ilân etti.

Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, nükleer silahlara sahip Kuzey Kore’ye karşı ekonomik yaptırımlara yeniden izin vererek, bu ülkeye ilişkin “ulusal acil durumu” bir yıllığına uzattı. Kararnamenin, Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından Twitter’da “Artık Kuzey Kore’den ABD’ye yönelik nükleer tehdidin söz konusu olmadığı” yönündeki paylaşımından 9 gün sonra imzalanması soru işaretlerine neden oldu.

Başkanlık kararnamesinde, Kuzey Kore hükümetinin politikaları ve eylemlerinin, ABD’nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine olağanüstü ve alışılmamış tehdit oluşturduğu ifade ediliyor.