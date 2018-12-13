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NATO, Azak Denizi'nde artan gerginlikten endişeli

13 Aralık 2018, Perşembe 17:15
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Azak Denizi'ndeki artan gerginlikten endişe duymaya devam ediyoruz. Rusya'nın Ukraynalı gemi ve denizcilere karşı güç kullanmasının hiçbir gerekçesi olamaz." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Azak Denizi'ndeki artan gerginlikten endişe duymaya devam ediyoruz. Rusya'nın Ukraynalı gemi ve denizcilere karşı güç kullanmasının hiçbir gerekçesi olamaz." dedi.

Stoltenberg ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ikili görüşmelerinin ardından Brüksel'deki NATO Karargahı'nda basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın değerli bir "ortak ve dost" ülke olduğunu anımsatan Stoltenberg, "Azak Denizi'ndeki artan gerginlikten endişe duymaya devam ediyoruz. Rusya'nın Ukraynalı gemi ve denizcilere karşı güç kullanmasının hiçbir gerekçesi olamaz." açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, Rusya'ya el koydukları gemi ve mürettebatı acilen serbest bırakma ve Azak Denizi'nde seyrüsefer serbestisini sağlama çağrısını yineledi.

Gelişmelerin Rusya'nın "istikrarsızlaştırıcı davranışlarının" bir parçası olduğunu kaydeden Stoltenberg, Doğu Ukrayna'da da ateşkesin sıklıkla ihlal edildiğine dikkati çekti.

Stoltenberg, Kırım'ın yasa dışı ilhakını güçlü bir şekilde kınadıklarını anımsatarak, geçen ay Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde gerçekleştirilen "sözde seçimlerin" Minsk Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtti.

NATO'nun Ukrayna'ya "siyasi ve pratik" destek sağlamaya devam ettiğini aktaran Stoltenberg, Rus saldırganlığına karşı ittifakın Karadeniz'de mevcudiyetini artırdığını hatırlattı.

"Rusya kırmızı çizgiyi geçti"

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise Rusya'nın uluslararası sularda açık bir şekilde şiddete başvurduğunu belirterek, "Rusya kırmızı çizgiyi geçmiştir. Bunun, güçlü bir tepki vermeden geçiştirilmesine izin veremeyiz." vurgusunu yaptı.

Rusya'nın Ukraynalı gemi ve mürettebata yönelik saldırılarının sadece Ukrayna'yı değil tüm Avro-Atlantik bölgesini hedef aldığının altını çizen Poroşenko, Moskova yönetiminin ciddi oranda güvenilirliğini yitirdiğini ifade etti.

NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını dile getiren Poroşenko, "Ukrayna'yı desteklemek ve Rusya'nın saldırganlığına karşı çıkmak, özgür dünya için yapılabilecek en iyi yatırım." değerlendirmesinde bulundu.

Poroşenko, Brüksel temaslarında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk'la da görüştüğünü belirterek, NATO ve AB'ye Rusya'nın Azak Denizi'ndeki saldırganlığıyla bağlantısı bulunan kişilerin isimlerini verdiğini söyledi.

AA

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