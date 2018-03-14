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14 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

NATO da Rusya'yı suçladı

14 Mart 2018, Çarşamba 19:15
NATO, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiği olay hakkında, "uluslararası normların ve anlaşmaların ihlali edildiği" açıklamasını yaptı.

NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıdan "derin" endişe duyulduğu ve İngiltere ile dayanışma içinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, çifte ajan Skripal'ın zehirlendiği olaya ilişkin, "Saldırı, uluslararası normların ve anlaşmaların ihlali anlamına geliyor." denildi.

Konuya ilişkin İngiliz makamlarınca sürdürülen soruşturmaya desteğin süreceğine değinilen açıklamada, müttefik topraklarında NATO kurulduğundan beri ilk kez "sinir gazının saldırı amaçlı kullanıldığına" dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya'ya İngiltere'nin saldırıda kullanılan maddenin "Novichok" adı verilen kimyasal madde grubuna dahil olduğu iddiasına da yanıt vermesi çağrısında bulunuldu.

"Novichok” grubu kimyasalların Sovyetler Birliği tarafından 1970’ler ve 1980’lerde yürütülen araştırmalarda geliştirildiği ve benzerlerinden 10 kat daha öldürücü nitelikte olduğu iddia ediliyor.

Açıklamada, NATO'nun Suriye'de kimyasal silah kullanılmasını da defalarca kınadığı ve sorumluların cezalandırılması uyarısında bulunduğu anımsatıldı.

İngiltere, BMGK'yi acilen toplantıya çağırdı

AA

Etiketler: nato, rusya
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