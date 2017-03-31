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NATO'dan 15 Temmuz açıklaması: ''Bunu daha önce birçok kez söyledim''

31 Mart 2017, Cuma 19:26
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin darbe girişiminin arkasında olanları yargılama hakkı olduğunu belirterek, bu çerçevede Ankara ile Avrupa Konseyi arasındaki irtibatı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'deki NATO Karargahında bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Toplantıda, 25 Mayıs'ta yeni NATO Karargahında yapılacak olan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi gündemine ilişkin ciddi bir ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Toplantıda, NATO'nun terörle mücadeledeki rolünü de ele alacaklarını anlatan Stoltenberg, "Geçen hafta Londra'da düzenlenen saldırıda, 11 farklı ülkeden insanlar öldü veya yaralandı. Bu, müttefiklerin son aylarda yaşadığı birçok saldırıdan biriydi. Yine hepimize karşı yapılan bir saldırıydı ve çabalarımızı hızlandırmamız gerektiğini hatırlattı." değerlendirmesinde bulundu.

"Diyalog kurulmasını memnuniyetle karşılıyorum"

Stoltenberg, Türkiye'deki gözaltı ve tutuklamalara ilişkin bir soru üzerine ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"NATO, demokrasi, hukukun egemenliği, kişisel özgürlükler gibi bazı temel değerler üzerine kurulu. Bu değerlere büyük önem verdiğimi daha önce bir çok kez ifade ettim. Aynı zamanda, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki şiddet ve karışıklıktan en çok etkilenen müttefikimiz olduğunu anlamamız gerekiyor. Birçok kez terör saldırısına maruz kaldılar. Yüzlerce insanın öldüğü bir darbe girişimi yaşadılar. Milletvekilleri içerideyken Meclis bombalandı. Elbette ki Türkiye'nin kendini savunma ve darbe girişiminin arkasında olanları yargılama hakkı var. Ancak bunun hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde yapılması gerekiyor. Bunu daha önce birçok kez söyledim. Ayrıca Avrupa Konseyi ile Türkiye arasında diyalog kurulmasını memnuniyetle karşıladığımı ifade ettim. Çünkü, Avrupa Konseyi, Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde araç ve sorumlulukları olan bir Avrupa kuruluşu. Bu yüzden de bu sorunları ele almak için Avrupa Konseyi ve Türkiye arasında doğrudan diyalog kurulmasını memnuniyetle karşılıyorum."

AA

Etiketler: nato, türkiye, avrupa, 15 temmuz
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