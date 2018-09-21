"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

NATO'dan Gürcistan'a destek

21 Eylül 2018, Cuma 14:45
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottemoeller, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verdiklerini vurgulayarak, Rusya'ya bu bölgeden "askerlerini çekme" çağrısı yaptı.

Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Davit Dondua ile bir araya geldi.

Gottemoeller, görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında, NATO olarak Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ile egemenliğine, Abhazya ve Güney Osetya dahil destek verdiklerini vurgulayarak, "NATO, Gürcistan'ın bağımsızlığını, egemenliğini ve uluslararası sınırlar içerisinde tanınmış toprak bütünlüğüne tam destek vermektedir." dedi.

Rusya'nın Karadeniz Bölgesi'nde askeri faaliyetlerini güçlendirmeye devam ettiğine dikkati çeken Gottemoeller, bundan endişe duyduklarını, NATO için Karadeniz güvenliğinin öncelikli olduğunu ifade etti.

Gottemoeller, "NATO, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam olarak destekliyor. Rusya'yı ülkenizden asker çekmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreter Yardımcısı, "Gürcistan'ı seçtiği rotada yürümeye devam etmeye çağırıyoruz çünkü o mutlaka NATO üyesi olacak." açıklamasında bulundu.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Dondua da Rose Gottemoeller'le ülkesinin NATO ile entegrasyon sürecini, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'daki gelişmeleri ve Karadeniz'in güvenliği konularını değerlendirdiklerini kaydetti.

Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecinde etkili adımlar attığını dile getiren Dondua, ülkesinin bir NATO üyesi olması için gereken tüm mekanizmaları barındırdığını dile getirdi.

Gottemoeller, Tiflis ziyareti kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ile de bir araya gelecek.

AA

Etiketler: NATO, Karadeniz, Gürcistan, Rusya
Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Fakirliğin olduğu bir ülkede lüks uçağa binemem'

    NATO'dan Gürcistan'a destek

    Almanya: İstikrarlı Türkiye için tedbirler alınmalı

    İsrail'den Rusya'ya 40 sayfalık uçak kazası raporu

    İsrail 30 Mart'tan bu yana 183 Filistinliyi şehit etti

    ABD, Suriye'de terör örgütü YPG'ye yardım etmeye devam ediyor

    TBMM Başkanı Yıldırım'dan Azerbaycan'da kardeşlik vurgusu

    Türk ve Alman bakanlardan Berlin'de ekonomi toplantısı

    'İdlib'i terör unsurlarını temizlemek için Ruslarla beraber çalışıyoruz'

    Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük

    'Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları başlatılacak'

    Toprak Mahsülleri Ofisi arpa da ithal edecek

    'Batının baskısı Rusya-Çin ilişkilerini güçlendiriyor'

    YPG'nin Suriye'de sivillere yönelik şiddeti devam ediyor

    Dünya devletlerinden İsrail'e Doğu Kudüs tepkisi

    Yeni Ekonomi Programı'na göre dolarda dalgalanma devam edecek

    Vietnam Devlet Başkanı Quang vefat etti

    Dünya Yemen'i unuttu

    Kepekli besin diyabet riskini azaltır

    Öğretmen açığı 117 bini geçti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Darbecilerin tekliflerini reddettim, bizi böldüler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’in başörtüsü açılımı
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın kullarını, Allah’tan korumak mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Öğretmen açığı 117 bini geçti
    Genel

    Dünya Yemen'i unuttu
    Faruk ÇAKIR

    Tasarruf en baştan başlasın
    İsmail TEZER

    Seni ilgilendirmeyeni terk et gitsin!
    Genel

    Stoklar tükenmek üzere: Dövizdeki artış sebebiyle 101 ilaç piyasada bulunmuyor
    Risale-i Nur'dan

    Hayır ve hak din, mutlak galebe edecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.