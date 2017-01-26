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26 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

NATO'dan ''işkence'' açıklaması

26 Ocak 2017, Perşembe 14:52
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın "DEAŞ terör örgütü mensupları üzerinde 'waterboarding' işkence yönteminin işe yarayacağı" açıklamasına ilişkin, ittifakın uluslarası kanunlara göre hareket etmeyi sürdüreceğini söyledi.

NATO'nun 29. üyesi olmak için davet edilen Karadağ'ın Başkanı Dusko Markovic, ittifakın Brüksel'deki ana karargahını ziyaret ederek, Genel Sekreter Stoltenberg ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Markovic, Trump yönetiminin göreve gelmesi ile Karadağ'ın üyeliğinin ABD tarafından onaylanması konusunda herhangi bir endişe taşımadıklarını ifade ederek, "İmza konusundaki gerginlik buna karşı olanlar tarafından alevlendiriliyor ancak bunun yakın zamanda kesinlikle gerçekleşeceğinden eminiz." dedi. 

"NATO uluslararası kanunlara uymayı sürdürecek"

NATO Genel Sekreteri, ABD Başkanı Trump'ın "DEAŞ terör örgütü mensupları üzerinde 'waterboarding' işkence yönteminin işe yarayacağı" yönündeki sözlerinin hatırlatılıp, "Bunun NATO değerleriyle uyumlu olup olmadığı veya sorgulama tekniklerine müttefiklerin kendisinin mi karar verdiğine" ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Tüm NATO operasyonları uluslararası kanunlar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bu durum, uzun yıllardır yaptığımız askeri operasyonda böyleydi. Bu (uluslarası kanunlara uyum), NATO'nun politikası ve NATO'nun politikası olarak da kalmayı sürdürecek."

ABD Başkanı Trump, mahkumlarda boğulma hissi uyandıran "waterboarding" işkence yöntemi ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta, DEAŞ terör örgütü mensupları üzerinde bu yöntemin "işe yarayacağını" belirterek, "Ateşe ateşle karşılık vermeliyiz." demişti. 

AA

Etiketler: nato, işkence, abd, trump
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