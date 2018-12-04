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NATO'dan Rusya'ya: Acilen Ukraynalı gemi ve denizcileri serbest bırak

04 Aralık 2018, Salı 10:00
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO, Rusya'ya acilen Ukraynalı gemi ve denizcileri serbest bırakması çağrısında bulunuyor." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'ya acilen Ukraynalı gemi ve denizcileri serbest bırakması çağrısında bulundu.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, toplantının ana gündem maddeleri arasında Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan gelen güvenlik tehditleri, Afganistan ve Batı Balkanlar olacağını söyledi.

Rusya'nın son dönemdeki davranışlarının istikrarsızlığı artırdığına dikkati çeken Stoltenberg, bunun özellikle Rusya'nın Azak Denizi'nde şiddet kullanması, Ukraynalı gemi ve denizcileri alıkoymasıyla tekrar açık bir şekilde görünür hale geldiğini ifade etti.

Stoltenberg, "NATO, Rusya'ya acilen Ukraynalı gemi ve denizcileri serbest bırakması çağrısında bulunuyor." diye konuştu.

NATO müttefiklerinin Rusya'nın geliştirdiği yeni füze sisteminden de endişe duyduğunu ve bununla Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın ihlal edildiğini kaydeden Stoltenberg, Rusya'ya "şeffaf ve doğrulanabilir" bir şekilde INF Anlaşması'na uyma çağrısını yineledi.

AA

Etiketler: nato, rusya, ukrayna
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