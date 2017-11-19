NATO Genel Sekreteri, Erdoğan'dan özür diledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, NATO tatbikatındaki skandalla ilgili olarak özür diledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinde, NATO tatbikatındaki skandalla ilgili olarak komuta kademesi tarafından gerekli soruşturmanın başlatıldığını ve hadiseye sebebiyet veren sözleşmeli Norveçli teknisyenin işine derhal son verildiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinde, benzer bir hadisenin tekrarlanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını, yaşanan skandalın NATO ve Türkiye arasındaki ilişkileri olumsuz etkilememesini ümit ettiğini bildirdi.

Stoltenberg, görüşmede, komuta kademesi tarafından gerekli soruşturmanın başlatıldığını ve hadiseye sebebiyet veren sözleşmeli Norveçli teknisyenin işine derhal son verildiğini belirtti.

Türkiye'nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Stoltenberg, benzer bir hadisenin tekrarlanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını, yaşanan skandalın NATO ve Türkiye arasındaki ilişkileri olumsuz etkilememesini ümit ettiğini bildirdi.