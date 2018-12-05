NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Taliban artık müzakere masasına oturmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Taliban artık savaşmanın bir anlamı olmadığını ve sadece daha fazla acıya neden olduğunu görmeli. Müzakere masasına oturmalı." dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2 gün süren NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, son oturumun NATO'nun Afganistan'daki "Kararlı Destek Misyonu" hakkında değerlendirme yapmak üzere toplandığını belirtti.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Afganistan'ın uzun vadeli güvenlik ve istikrarına tam destek verdiğini teyit ettiğini söyledi.

Afganistan'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine dikkati çeken Stoltenberg, başarılı seçim sürecinin ülkenin barış ve istikrar sürecine katkı sağlayacağını söyledi.

"İstikrarlı bir Afganistan hepimizi daha güvenli kılıyor"

Stoltenberg, "Taliban artık savaşmanın bir anlamı olmadığını ve sadece daha fazla acıya neden olduğunu görmeli. Müzakere masasına oturmalı." dedi.

Afganistan'da barış ve istikrarın sadece kendi halkına fayda sağlamadığına işaret eden Stoltenberg, "Bu bizim de çıkarımıza. İstikrarlı bir Afganistan hepimizi daha güvenli kılıyor." diye konuştu.

Stoltenberg, oturumda, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin katılımıyla Batı Balkanlar'ın da görüşüldüğünü dile getirerek, bu çerçevede Makedonya'nın üyelik süreci ve Bosna Hersek'le yakın ilişkiler kurulmasına yönelik atılan adımların ele alındığını belirtti.

NATO dışişleri bakanlarının, dün akşamki çalışma yemeğinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan gelen güvenlik tehditlerini de görüştüğünü ifade eden Stoltenberg, ittifakın Irak'taki eğitim misyonunun terörle mücadele konusunda önemli rol oynadığının altını çizdi.

NATO'nun 70'inci yıldönümü

Stoltenberg, NATO'nun 70'inci yıl dönümünü kutlamak için dışişleri bakanlarının Nisan 2019'da Washington'da toplanacağını da duyurdu.

NATO liderlerinin de gelecek yıl tekrar bir araya geleceğini duyuran Stoltenberg, bu çerçevede ittifakın hem geçmişe dönük başarılarının gözden geçirileceğini hem de ileriye dönük atılacak adımların değerlendirileceğini söyledi.