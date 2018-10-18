NATO komutanının bulunduğu toplantıya Taliban saldırısı

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde NATO'nun Afganistan'daki komutanı Scott Miller'ın da bulunduğu üst düzey güvenlik toplantısına düzenlenen silahlı saldırıda, Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey ile İl İstihbarat Başkanı Abdul Mumin Husainkhil öldü.

Afganistan Genelkurmay Başkanı Şerif Yeftali, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO'nun Afganistan'daki komutanı Scott Miller ve diğer Afgan yetkililerin arasında bulunduğu güvenlik toplantısına silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi. Yeftali, ''Saldırının Kandahar Valisi'nin Gülbeddin adındaki bir koruması tarafından yapıldı'' dedi. 'KANDAHAR EMNİYET MÜDÜRÜ ÖLDÜ' Saldırıda ülkedeki ABD ve NATO Güçlerinin Komutanı Scott Miller'in yara almadan kurtulduğunu ifade eden Yeftali, ''Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey ile İl İstihbarat Başkanı Abdul Mumin Husainkhil öldü.'' diye konuştu. 'KANDAHAR VALİSİ VE BÖLGE KOMUTANI YARALI' ''Saldırıda Kandahar Valisi Zalmay Veysa ve 404 Meyvend Bölge Komutanı Nabi İlham ağır yaralandı.'' diyen Yeftali, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını bildirdi. Yeftali, Kandahar'da güvenlik sıkıntısının olmadığını ve kimsenin endişe etmemesi gerektiğini aktardı. 3 ABD ASKERİ YARALANDI Afganistan'daki NATO birliğinden yapılan açıklamada, saldırıda üç ABD askerinin yaralandığı, Miller'in yara almadan kurtulduğu kaydedildi. Afganistan Medya Kurumlarını Destekleme Merkezi, saldırıda bir gazetecinin de öldüğünü açıkladı. SALDIRIYI ÜSTLENEN TALİBAN: HEDEF MİLLER VE AÇİKZEY Saldırıyı üstlenen Taliban Sözcüsü Kari Yusuf Ahmadi, saldırının hedefinin NATO'nun Afganistan'daki Komutanı Scott Miller ile Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey olduğunu iddia etti. Sputnik Türkiye

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