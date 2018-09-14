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14 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

NATO'nun S-400 endişesi sürüyor

14 Eylül 2018, Cuma 20:51
NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili "İttifak için önemli olan silahların birbirine uyumu" diyerek çözüm temennisinde bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımı ve bu silahın ittifakın elindeki sistemlere uyumuyla ilgili çözümün bulunabileceği umudunu dile getirdi.

Heritage Vakfı'nda konuşan Stoltenberg, şunları söyledi:

''NATO için önemli olan hızlı uyum, farklı sistemlerin birlikte çalışabilmesi. Bunu defalarca Ankara’da ve Washington’da görüştüm ve umarım bir çözüm bulma fırsatı var. Çünkü şu anda gördüğümüz, bu anlaşmazlıkların olması hepimiz için bir sorun.''

'SADECE ABD'Yİ DEĞİL, DİĞER MÜTTEFİKLERİ DE ENDİŞELENDİRİYOR'

Silah alımıyla ilgili kararların ulusal devletler tarafından verildiğini, ancak bunun yanında NATO güçlerinin birbiriyle etkileşim yeteneğinin sürdürülmesi gerektiğini belirten Genel Sekreter, Türkiye’nin S-400 alımının sadece ABD'de değil, NATO’nun diğer ülkelerinde de endişeyle karşılandığını vurguladı.

'ABD İLE DİYALOG SÜRÜYOR'

Bununla birlikte, Ankara ile Washington arasında S-400 konusunda diyalogun sürmesini olumlu bir gelişme olarak nitelendiren Stoltenberg, Türkiye’nin NATO içinde çok önemli müttefik olduğunu kaydetti.

Sputnik Türkiye

Etiketler: NATO, Türkiye, Rusya, S-400
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