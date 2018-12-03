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NATO, Rusya gündemiyle toplanacak

03 Aralık 2018, Pazartesi 14:51
NATO üyesi 29 ülkenin dışişleri bakanları Rusya gündemiyle 4-5 Aralık'ta Brüksel'de bir araya gelecek.

NATO üyesi 29 ülkenin dışişleri bakanları Rusya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Azak Denizi'ndeki gerginlik, Afganistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki güvenlik tehditleri, Batı Balkanlar gibi farklı konuları görüşmek üzere 4-5 Aralık'ta Brüksel'de bir araya gelecek.

Brüksel'de 2 gün sürecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD ile Sovyetler Birliği arasında 1987'de yapılan ve birliğin dağılmasından sonra ABD ile Rusya arasında devam eden INF Anlaşması'nın yarınki toplantının ana gündem maddelerinden olacağını söyledi.

"Anlaşma Rusya tarafından tehlikeye atılmıştır." diyen Stoltenberg, ABD'nin anlaşmaya uyduğunu, Rusya'nın da uyması gerektiğini belirtti.

INF Anlaşması

Stoltenberg, "Rusya, yeni bir füze geliştirdi, üretti ve konuşlandırdı. Bu füze mobil ve tespit edilmesi oldukça güç. Füzenin nükleer kapasitesi de bulunuyor. Füze, kısa bir uyarı süresi içinde ya da hiç uyarı olmadan Avrupa kentlerine ulaşabilir. ABD, INF Anlaşması'na tam olarak uyuyor. Avrupa'da yeni ABD füzeleri yok ama yeni Rus füzeleri bulunuyor." diye konuştu.

Stoltenberg, Rusya'yı şeffaf ve doğrulanabilir şekilde anlaşmaya uymaya çağırdı.

Azak Denizi'nde gerginlik

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dışişleri bakanlarının yarın gündeminde Azak Denizi'ndeki Ukrayna-Rusya gerginliğinin de olacağını söyledi.

Stoltenberg, NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının Gürcistan ve Ukrayna dışişleri bakanları ile bir araya geleceği bilgisini paylaşarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkeler Rusya'dan kaynaklanan ciddi güvenlik sıkıntılarıyla karşı karşıya. Bu iki ülkeye pratik ve siyasi destek vermeye devam edeceğiz. Rusya, Kerç Boğazı'nda Ukrayna gemilerini ve denizcilerini alıkoydu. Bu güç kullanımının mazur görülür bir tarafı yok. Sükunet ve itidal çağrısında bulunuyoruz. Rusya, Ukrayna gemilerini ve denizcilerini serbest bırakmalı, denizde serbest dolaşıma izin vermeli, Azak Denizi'nde Ukrayna limanlarına erişim engellenmemeli."

NATO'nun Karadeniz'de askeri varlığını artırdığına işaret eden Stoltenberg, geçen yıl içinde NATO gemilerinin Karadeniz'de geçirdiği sürenin 80 günden 120 güne çıktığı ve havadan devriyelerin devam ettiği bilgisini verdi.

Stoltenberg, "Bölgede daha fazla gözümüz, daha fazla istihbaratımız ve daha fazla gözetimimiz var." dedi.

Rusya'nın bölgedeki askeri duruşunu yakından izlediklerini kaydeden NATO Genel Sekreteri, "NATO müttefiklerinin yarınki toplantıda Rusya konusunda oldukça endişeli olacaklarını tahmin ediyorum." ifadesini kullandı.

 

AA

Etiketler: NATO, Rusya, ABD, anlaşma, Azak Denizi
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