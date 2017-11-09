NATO: S-400'ler için Türkiye'ye baskıyı sürdüreceğiz

NATO Hava Kuvvetleri Komutanı, Türkiyeli yetkililere NATO ile uyumlu silah sistemi alımı için baskı kurmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye ile Rusya arasında S-400 füze sistemlerinin alımına dair anlaşma yapıldığı ve Moskova’ya kaparo verildiği açıklasa da NATO’dan satışa dair endişe açıklamaları ve baskılar sürüyor.

NATO Hava Kuvvetleri Komutanı ABD'li General Tod Wolters, S-400’lerin NATO standartlarına uygun olmadığına dikkat çekti ve Türkiyeli yetkililere NATO ile uyumlu silah sistemi alımı için baskı kurmaya devam edeceğini söyledi. Wolters ayrıca “Anlaşma henüz yürürlüğe girmedi, henüz Türkiye’de S-400 bulunmuyor” diyerek anlaşmanın iptali yönünde umutlu olduğu sinyalini de verdi. NATO komutanı ayrıca "Bölgede artık bu kapasiteye sahip, ortak çalışılabilirlik seviyesi çok yüksek sistemlerimiz var” dedi.

Wolters’ın bu açıklamalarının Türkiye, Fransa ve İtalya arasında füze üretimine yönelik niyet beyanının olduğu bir dönemde yapılması dikkat çekti. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO toplantısına katılmak üzere gittiği Brüksel'de “S-400 hava savunma sisteminin yanında yine salt füze sistemlerinin daha iyi bir üst modelinin Fransa ve İtalya firmaları ile geliştirilebileceğini” söylemişti.