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10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

NATO, Soğuk Savaş'tan sonraki en büyük askeri tatbikatını yapacak

10 Ekim 2018, Çarşamba 19:50
NATO'nun Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana düzenlediği en büyük tatbikat bu ay sonunda Hollanda, Almanya ve Norveç'te düzenlenecek.

ABD'li Amiral James Foggo'nun yöneteceği tatbikata 31 ülkeden 51 bin asker katılacak, 150 uçak, 60 gemi ve 10 bin askeri araç kullanılacak.

İngiliz ordusuna bağlı birlikler, bu sabah Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na çıktı ve böylece 'Trident Juncture' adı verilen tatbikat, fiilen başlamış oldu.

'SENARYOYA GÖRE NORVEÇ İŞGAL EDİLİYOR'

İngiliz askerleri, karayoluyla önce Almanya'nın Hamburg kentine, oradan da tatbikat senaryosuna göre 'hayali bir düşman' tarafından işgal edilen Norveç'e yardıma gidecekler. Aslında Birleşik Krallık askerlerinin Norveç'teki Oslo ya da Bergen kentlerine gemiyle ulaşımı daha kolay. Ancak NATO'nun amacı, ittifaka bağlı birliklerin karadan en hızlı nasıl taşınabileceğini test etmek. Bu nedenle Hollanda ve Almanya rotası kullanılacak.

NATO Savunma Politikası Direktörü Timo Koster, Hollanda Devlet Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, ittifakın eksiklerinin belirlenmesi amacıyla böyle bir rota belirlendiğini söyledi.

Tatbikatta NATO birliklerinin kara yolundan sorunsuz ulaşımı, köprü ve viyadüklerin asker ve teçhizat geçişine uygunluğu, asker sevkiyatının bürokratik engellere takılmadan en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi gibi konular test edilecek.

Koster, Soğuk Savaş döneminde bu tür büyük tatbikatların sık sık yapıldığına işaret ederek, uzun süre sonra eksiklerin ortaya çıkarılması için yeniden yapılacağını vurguladı.

'STRES TESTİ'

ABD'li Amiral Foggo, 'gerçek bir stres testi' dediği tatbikatı Norveç açıklarında bir gemiden yönetecek.

NATO birlikleri, Rus sınırına 500 kilometreden fazla yaklaşmayacak. Foggo, "Biz kavga aramıyoruz. Tamamen savunma amaçlı bir tatbikat" dedi. Rusya, tatbikata gözlemci olarak davet edildi.

BBC Türkçe

Etiketler: NATO, asker, tatbikat, Rusya, Almanya, Hollanda
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