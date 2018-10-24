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24 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Nefretin çaresi din hürriyeti

24 Ekim 2018, Çarşamba 00:58
İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Guglielmo Picchi, Din ve inanç hürriyetini koruyarak nefret ve çatışmaların önlenebileceğini söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanlığında düzenlenen “Ayrımcılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele” konulu konferansta konuşan İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Guglielmo Picchi,  “Ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele, hukukun üstünlüğü ve ifade hürriyetinin bulunduğu sağlıklı ve demokratik bir ülkenin varlığı için önemlidir.” dedi. Din ve inanç hürriyetini koruyarak nefret ve çatışmaların önlenebileceğini anlatan Picchi, bu hususta ilerleme kaydedilebilmesi için beraber çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. ODIHR Direktörü Gisladottir de dini azınlıkların fiziksel şiddete maruz kaldığını kaydetti. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık gibi sorunlar konusunda sivil toplumun etkili hale getirilmesi ve çeşitli toplulukların güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini vurgulayan Gisladottir, “Belli din ve inançlara mensup kişilere yönelik olumsuz fikirlerin üstesinden gelinmesinde medyanın rolü çok önemli.” diye konuştu.

“Müslümanlar şeytanlaştırılıyor’’

AGİT Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilcisi Doç. Dr. Bülent Şenay, AGİT’in “2018 Müslümanlara Yönelik Nefret Suçları” raporuna atıfla, Müslüman toplumların, “terörizm ve aşırıcılıkla bağdaştırıldığı ya da milli kimliğe tehdit oluşturduğu” gibi bazı söylemlerin kurbanı olduğunu aktardı. Şenay, İslâm’ın insan hakları ve demokrasiyle uyumsuzmuş gibi tasvir edildiğine işaret ederek “Müslümanlara yönelik nefret suçlarının çoğunlukla onları diğer nefret suçlarından ayıran benzersiz özellikleri var. Bu nefret suçları insanları veya taşınmazları hedef alıyor. Müslüman karşıtı nefret suçları, AGİT bölgesinde yaşanıyor.” ifadelerini kullandı. Şenay, “Özellikle de mülteci krizinin yaşandığı dönemde ve Avrupa’da Müslüman karşıtı eğilimin arttığı şartlar altında, Müslümanların şeytanlaştırılması konusuna da acil olarak çözüm getirilmesi gerekiyor.” dedi.

AA

Etiketler: italya, picchi
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