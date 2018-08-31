İran’da, Nekkalî imam, köy köy gezip yoksul çocuklara masal okuyor.

İngiltere’de yayınlanan Guardian gazetesi, İran’ın yoksul bölgelerinde çocuklara “vaaz vermek yerine kitap okuyan” ve masallar anlatan bir din adamının hikâyesi yer aldı. BBC Türkçe’nin haberine göre, gazete, İran’a yönelik yaptırımların bir kısmının devreye girdiği, hayat pahalılığı, para biriminin değer kaybı, işsizlik ve su ile elektrik kesintilerinin protesto edildiği bir dönemde aradan sıyrılan bir insan hikâyesine sayfalarında yer veriyor. Habere konu olan İsmail Azerinecad, 39 yaşındaki iki çocuk babası bir imam. İslâm felsefesi ve Arap Edebiyatı dersleri vermediği zamanlarda İran’ın güneybatısında köy köy gezen İmam, eski arabasına doldurduğu kitapları yoksul çocuklara dağıtıyor. Çocuklarla beraber oturup kitaplardan bazı bölümleri okuyor.

Arkadaşlarına anlatsınlar

Sosyal medya çağında bu geleneklerin silinmeye başladığından kaygılanan Azerinecad, çocukların ileride büyükanne ve büyükbabalarından dinledikleri masalları bir kenara yazacağını, bunları arkadaşlarına anlatacağını umduğunu da söylüyor.

AMACI NE?

Azerinecad, “Benim amacım, güzel bir dünyaları olması ve yeteneklerini geliştirebilmeleri için entelektüel gelişimlerini sağlamak” diyor. Habere göre Azerinecad boş zamanlarında çocuklar için film gösterimi düzenliyor, bazen de okullarını boyamalarına yardım ediyor. Azerinecad, “Sloganım şu: Masal, top, renk. Öyküler onların akılları ve dünyalarını güzelleştiriyor, top spor yapmaları ve sağlıklı olmaları anlamına geliyor, renklerse okulları ve kütüphanelerini boyamaları demek” diye konuşuyor.

Nekkalî kime denir?

İran kültüründe masallar ve hikâye anlatıcılığının yeri büyük. Bu geleneğin kökenleri UNESCO’nun da listesine aldığı, Nekkalî olarak adlandırılan Dramatik Hikâye Anlatıcılığı’na dayanıyor.