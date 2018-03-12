Nepal'de 70'ten fazla kişiyi taşıyan uçak düştü

Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda Bangladeş merkezli US-Bangla Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, içindeki 70'ten fazla yolcu ve mürettebatla birlikte iniş sırasında düştü. Uçaktan 20 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı.

Kathmandu Post adlı yerel haber kuruluşu Bangladeş'ten kalktığı belirtilen uçağın iniş sırasında pistten çıktığını ve havalimanının doğu kısmındaki bir futbol sahasına düşerek alev aldığını duyurdu.​ Yerel medya yangını söndürmeleri için olay mahalline itfaiye görevlilerinin gönderildiğini duyurdu. ​'20 KİŞİ KURTARILDI' Havalimanı sözcüsü Prem Nath Thakur "Uçakta 67 yolcu ve 4 mürettebat vardı" dedi. Tahakur "Şu ana kadar 20 yaralı kurtarılarak hastaneye gönderildi. Polis ve askerler diğerlerini kurtarmak için uçağı kesmeye çalışıyor" dedi. ÖLENLERİN CESETLERİ ÇIKARILDI Hükümet sözcüsü Narayan Prasad Duwadi ise AFP'ye yaptığı açıklamada "Enkazdan ölenlerin cesetlerini ve yaralıları çıkardık" dedi. Kathmandu Post havalimanı yetkililerinin uçağın düşmesine teknik arızanın neden olduğunu düşündüğünü de belirtti.

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