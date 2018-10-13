Nepal'de kaybolan dağcıların cesetlerinin yeri tespit edildi

Güney Asya ülkesi Nepal'deki Gurja Dağı'nda zirve tırmanışı yaparken kar fırtınasında kaybolan 5 Güney Koreli dağcı ile 4 Nepalli rehberin cesetlerinin yeri tespit edildi.

Güney Asya ülkesi Nepal'deki Gurja Dağı'nda zirve tırmanışı yaparken kar fırtınasında kaybolan 5 Güney Koreli dağcı ile 4 Nepalli rehberin cesetlerinin yeri tespit edildi. Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Gurja Dağı'na tırmanırken dün gece çıkan kar fırtınası nedeniyle kaybolan ve kendileriyle irtibat kesilen 5 Güney Koreli dağcı ile onlara kılavuzluk eden 4 Nepalli rehber öldü. Grubu aramak üzere dağcıların ana kampının olduğu bölgeye giden helikopter ile 9 kişinin cesetlerinin yeri havadan tespit edildi ancak kurtarma ekibi kötü hava koşulları nedeniyle bölgeye inemedi. Güney Koreli dağcılar ve rehberleri, Gurja Dağı'nın 7 bin 193 metredeki zirvesine çıkmayı amaçlıyordu. AA

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