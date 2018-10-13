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13 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Nepal'de kaybolan dağcıların cesetlerinin yeri tespit edildi

13 Ekim 2018, Cumartesi 20:48
Güney Asya ülkesi Nepal'deki Gurja Dağı'nda zirve tırmanışı yaparken kar fırtınasında kaybolan 5 Güney Koreli dağcı ile 4 Nepalli rehberin cesetlerinin yeri tespit edildi.

Güney Asya ülkesi Nepal'deki Gurja Dağı'nda zirve tırmanışı yaparken kar fırtınasında kaybolan 5 Güney Koreli dağcı ile 4 Nepalli rehberin cesetlerinin yeri tespit edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Gurja Dağı'na tırmanırken dün gece çıkan kar fırtınası nedeniyle kaybolan ve kendileriyle irtibat kesilen 5 Güney Koreli dağcı ile onlara kılavuzluk eden 4 Nepalli rehber öldü.

Grubu aramak üzere dağcıların ana kampının olduğu bölgeye giden helikopter ile 9 kişinin cesetlerinin yeri havadan tespit edildi ancak kurtarma ekibi kötü hava koşulları nedeniyle bölgeye inemedi.

Güney Koreli dağcılar ve rehberleri, Gurja Dağı'nın 7 bin 193 metredeki zirvesine çıkmayı amaçlıyordu.

AA

Etiketler: Güney Asya, dağ, Güney Kore, Nepal
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