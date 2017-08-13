Nepal'deki acı bilanço açıklandı

Nepal'in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda en az 47 kişi öldü.

Emniyet Sözcüsü Pushkar Karki, yaptığı açıklamada, cuma gününden bu yana süren şiddetli mason yağmurlarının heyelanlara neden olduğunu ve ülkenin güneyindeki 9 kentte en az 47 kişinin öldüğünü belirtti.

Yağışların yol açtığı seller ve toprak kaymaları nedeniyle 24 kişinin kaybolduğunu ifade eden Karki, yaklaşık 31 bin ailenin de evlerini kaybettiğini söyledi.

Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini vurgulayan Karki, şiddetli yağışların sürmesi dolayısıyla kurtarma ekiplerinin çalışmalarında zaman zaman aksaklık yaşandığını sözlerine ekledi.

Öte yandan sel ve heyelan kaynaklı birçok bölgede iletişim ve elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Nepal'de haziran ayında başlayan muson mevsimi, eylüle kadar sürüyor. Ülkede, geçen yıl temmuz ayında muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 75 kişi ölmüştü.

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