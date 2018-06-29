Kudüs Yüksek İslâmî Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, okuduğu Cuma hutbesinde, İslam dünyasında yaşanan parçalanmışlığa dikkati çekerek, İsrail’in bu ortamda Kudüs üzerindeki egemenliğini pekiştirdiği vurgusu yaptı.

Şeyh Sabri, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin sorununu çözmek üzere projelendirdiği “Yüzyılın Anlaşması” planının bir komplo olduğunu belirterek, “Büyük ülkeler, bu emperyalist sömürgeci ülkeler İslâm dünyasına ve Müslümanlara karşı ‘terörle mücadele’ adı altında birleşirken, İslâm ülkeleri hala kendi aralarında çekişme halindeler.” ifadelerini kullandı. Bazı Arap ülkelerinin “Emperyalist ülkelerin” projelerine destek verdiğine dikkati çeken Şeyh Sabri hutbesinde, “İşte haçlılar yeniden dönüyor. Sen neredesin ey Selahaddin, neredesin ey Komutan Baybars ve neredesin ey Fatih Sultan Mehmed?” çağrısında bulundu. AA

Okunma Sayısı: 617

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.