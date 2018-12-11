Netanyahu'dan Erdoğan'a kinayeli gönderme: Artık sadece altı günde bir Hitler diyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye-İsrail ilişkileri hakkında kinayeli bir açıklama yaptı. Netanyahu, iki ülke arasındaki ilişkilerde ‘düzelme’ olduğunu söyleyip, “Erdoğan artık her iki günde bir yerine her altı günde bir bana Hitler diyor” ifadelerini kullandı.​

BREAKING: PM Netanyahu tells Israeli ambassadors: "There is an 'improvement' in our relations with Turkey - Instead of every two days, Erdogan now calls me Hitler only every six days" — Barak Ravid (@BarakRavid) 10 Aralık 2018 Haaretz gazetesinin diplomasi muhabiri Barak Ravid’in aktardığına göre, Netanyahu bu ifadeleri İsrailli büyükelçilerle biraraya geldiği bir toplantıda dile getirdi. Ravid’in Twitter paylaşımına göre İsrail Başbakanı tam olarak şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ile ilişkilerimizde bir ilerleme var – Erdoğan artık her iki günde bir yerine her altı günde bir bana Hitler diyor.” İsrail ve Türkiye kanlı Mavi Marmara baskını sonrasında ilişkilerini bir anlaşma ile düzeltse de, İsrail Türkiye’nin normalleşme şartlarından birini yerine getirmeyerek Gazze ablukasını kaldırmamıştı. İki ülke arasında Gazze ve Doğu Kudüs nedeniyle gerilim zaman zaman tırmanırken, İsrail son olarak Türkiye’deki diplomatik temsil düzeyini azaltma kararı almış, Türkiye’den sınır dışı edilen Eitan Nehia’nın yerine bir büyükelçi tayin etmeyeceğini açıklamıştı. Gazete Duvar

Okunma Sayısı: 384

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.