Netanyahu'dan İran açıklaması: Uğraşmasa iyi eder

Kazakistan'a resmi ziyarette bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev aracılığıyla İran'a mesaj gönderdiği öne sürüldü.

İsrail devlet radyosunun haberine göre Netanyahu, dünkü görüşmesinde Nazarbayev'den, yakında Kazakistan'ı ziyaret etmesi beklenen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye "Eğer İran İsrail'e karşı duruşunu değiştirirse İsrail de İran'a karşı davranışını değiştirir." mesajını iletmesini istedi. Radyonun haberinde, Netanyahu'nun İran Cumhurbaşkanı Ruhaniye iletilmesini istediği mesajda, "Neden İran, İsrail devletini yıkma tehdidine devam ediyor? İsrail küçük ve çaresiz bir ülke değil ki. İran İsrail'le uğraşmasa iyi eder çünkü bu şekilde kendisini büyük riske atıyor. Eğer İran İsrail'e karşı duruşunu değiştirirse İsrail de İran'a karşı davranışını değiştirir." ifadelerini kullandığı belirtildi. AA

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