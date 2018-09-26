Netanyahu’dan saldırıların devam edeceği sinyali

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İsrail’in güvenliği için ne gerekiyorsa yapacağız.” diyerek ülkesinin Suriye topraklarında gerçekleştirdiği saldırıların devam edeceği sinyalini verdi.

Geçen hafta Suriye’de bir Rus askerî uçağının düşürülmesi sonrası başlayan ve Moskova’nın Esad rejimine S-300 hava savunma sistemi verme kararıyla artan Rusya krizini görüşmek üzere toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi’ne Başbakan Netanyahu başkanlık etti.Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, İsrailli bakanların Esad rejiminin “sorumsuz davranışı” sonucu vurulan uçakta ölen 15 Rus askerin ailelerinin yaşadığı üzüntüleri paylaştığı ifade edildi. Kabinenin İsrail ordusuna “İran’ın Suriye’ye yerleşme girişimlerine” karşı gerekli adımları atmayı sürdürme ve Rusya ile koordinasyona devam etme talimatı verdiği aktarıldı. AA

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