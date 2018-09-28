Netanyahu’dan Sisi’ye övgü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır’ın “Ortadoğu’daki rolü ve terörle mücadele çabalarından” övgüyle söz etti.

İsrail’in Kanal 10 televizyonunun haberine göre Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York’ta Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Netanyahu’nun ofisine dayandırılan haberde, Gazze’deki durum ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmenin yaklaşık iki saat sürdüğü belirtildi. Görüşmede Netanyahu’nun, “Mısır’ın, Ortadoğu’daki önemli rolünü, bölgede barış ve istikrarın sağlanması ve terörle mücadele çabalarını takdir ettiği” aktarıldı. Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da Sisi ve Netanyahu’nun barış sürecini canlandırma yollarını görüştüğü ifade edildi. Açıklamada, Sisi’nin “iki devletli çözüm temelinde Filistin meselesinin kapsamlı ve adil çözümüne ulaşılması için Filistin ve İsrail arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılmasının önemini vurguladığı” kaydedildi.

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