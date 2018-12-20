"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Netanyahu'dan Suriye’deki operasyonları sürdürme çıkışı

20 Aralık 2018, Perşembe 16:41
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail’in "İran’ın Suriye’de temerküzü" olarak nitelediği hedeflere yönelik sert adımlar atacağını belirterek, operasyonlarını sürdüreceklerini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in "İran’ın Suriye’de temerküzü" olarak nitelediği hedeflere yönelik sert adımlar atacağını belirterek, operasyonlarını sürdüreceklerini açıkladı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan sınır hattında Hizbullah tünellerini imha çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“İran’ın Suriye’deki temerküz çabalarına karşı operasyonlarımızı çok sert bir şekilde sürdüreceğiz. Bu iki sahadaki (Lübnan sınır hattı ve Suriye) çalışma hızımızı düşürmeyeceğiz, bilakis daha da güçlendirerek artıracağız.”

Netanyahu, ülkesinin Suriye ve Lübnan sınır hattında yürüttüğü çalışmalarının ABD’den tam destek aldığına da vurgu yaparak, “Biliyorum ki, biz ABD’nin tam desteğini alarak bu çalışmaları yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Suriye’den çekilmesi kararının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İran’ın Suriye’deki varlığına ilişkin yaptığı bu açıklama dikkat çekti.

Netanyahu dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki birliklerini çekeceğini açıklamasından önce kendisini bilgilendirdiğini ve Washington yönetiminin bölgede nüfuzunu göstermek için başka “yollara sahip olduğunu” söylediğini belirtmişti.

Netanyahu daha önce de, İran'ın Suriye'yi ülkesine karşı ölümcül bir üsse dönüştürmesine ve nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "İran, varlığımıza yönelik en büyük tehdittir ve biz bu tehdidi durdurmakta kararlıyız." demişti.

İsrail'in Suriye'deki operasyonları

Suriye'ye ve burada bulunan İran hedeflerine yönelik daha önce birçok defa hava saldırısı düzenleyen İsrail, bu saldırılardan dakikalar önce Rus yetkililere bilgi veriyordu.

Rusya'ya ait İl-20 askeri uçağının, 17 Eylül'de, Suriye ordusuna ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından Tel Aviv ile Moskova arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Rus yetkililer, Lazkiye kentinde Suriye ordusuna ait bir depoya hava saldırısı düzenleyen İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının İl-20'yi kalkan olarak kullandığı için füzelere hedef olduğunu öne sürmüştü.

İsrail yönetimi ise Rus uçağının Suriye hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve olaydan Suriye'nin sorumlu olduğunu ileri sürerek Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'de 2017'de çoğu İran'a ait olmak üzere 200 hedefe operasyon düzenlediği belirtilmişti. 

İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

AA

Etiketler: İsrail, Suriye, Netanyahu
Okunma Sayısı: 284
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışarıda düştü, içeride de insin

    Netanyahu'dan Suriye’deki operasyonları sürdürme çıkışı

    Çin'den tartışmalı kamplardaki Müslümanlar hakkında skandal açıklama

    TÜİK asgari geçim tutarını açıkladı

    Başkan Trump: Suriye'den çekilmemiz sürpriz değildi, eve dönme vakti

    İki liderden birlik ve beraberlik mesajları: Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceği çok adım var

    Bakan Kurum: Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek

    "İran istihbaratının İsrail yönetiminde güçlü nüfuzu var"

    İTO Başkanı Avdagiç: AB çıpası, ekonomik olarak bizi ferahlatacaktır

    Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş ile çok önceden görüşüyorduk

    Putin'den ABD’nin Suriye’den çekilme kararına yönelik ilk açıklama: Henüz bir emare görmedik

    Fransa Suriye'den çekilmeyi düşünmüyor

    ABD'nin Suriye'den çekeceği askeri varlığında son durum

    Milli Şair'imizin vefat ettiği daire müze oluyor

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani resmi törenle karşılandı

    Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen hapishanelerinde işkence ediyor

    ABD medyası ve siyasilerinden Suriye'den çekilme kararına tepki geldi

    Bakan Akar: Münbiç ve Fırat'ın doğusunda kazdıkları çukurlara gömülecekler

    Tedbir gecikirse kriz büyür

    Dünya, Risale-i Nur’u okuyor

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Genel

    KHK’lılardan pasaport başvurusu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan 20 yıl sonra o suçlama yine vizyonda
    Genel

    Cumhurbaşkanı danışmanına arkadaşlarından da tepki geldi
    Ahmet BATTAL

    Adaleti çok seven devlete ikaz - 2
    Genel

    Tedbir gecikirse kriz büyür
    Süleyman KÖSMENE

    Hezeyancı hezeyanlarına doymuyor
    Genel

    Hayırsız evlat satar satar yer
    Genel

    Avrasya’da döviz ısrarı
    M. Latif SALİHOĞLU

    İmam Şâfiî’den mesajlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.