Netanyahu: Filistinlilerin İsrail devletini tanıma zamanı geldi

AB Dış Politika Şefi Mogherini ile görüşen İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistinlilerin İsrail devletini ve başkenti Kudüs'ü tanıma zamanının geldiğini ve bunun barışı teşvik edebileceğini savundu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fransa ziyaretinin ardından geçtiği Brüksel'de, AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini ile bir araya geldi. Netanyahu, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının, "mevcut gerçekliği tanımak olduğunu" savundu. Filistinlilerin İsrail devletini ve başkenti Kudüs'ü tanıma zamanının geldiğini' ifade eden Netanyahu, "Kudüs'ün İsrail'i başkenti olarak tanınmasının barışı teşvik edebileceğini' söyledi. Netanyahu AB ülkelerinin çoğunun Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını beklediğini de kaydetti. Mogherini ise, bölgede iki devletli çözümün gerekli olduğunu, Kudüs'ün hem İsrail'in hem de Filistin devletinin başkenti olarak kabul edilmesinin tek çözüm olduğunu ifade etti.

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