Netanyahu ifade verdi

İsrail Başbakanı Netanyahu telekom yolsuzluğu soruşturmasını yürüten polislere ifade verdi.

İddialara göre Netanyahu’nun eşinin de ifadesine başvuruldu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail telekom şirketiyle ilgili yolsuzluk soruşturması kapsamında sorguya alındı. Uluslararası Reuters Haber Ajansı’nın haberine göre Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili iki polis memuruna resmi konutunda ifade verdi. Netanyahu ile birlikte eşi Sara’nın da ifadesine başvurulduğu gelen haberler arasında. Telekom şirketinin sahiplerinin, sahibi oldukları bir internet haber sitesinde Netanyahu ve eşiyle ilgili olumlu haberler karşılığında telekomünikasyon düzenlemelerinde imtiyaz sağladığı iddia ediliyor. Netanyahu, telekom soruşturması kapsamında ilk kez ifade verdi. İsrail Başbakanı hakkında iki ayrı rüşvet soruşturması daha yürütülüyor. AA

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