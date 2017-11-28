Netanyahu: İran’ın tehditlerini ciddiye alıyoruz

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu değerlendirmeyi Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin’i kabulünde yaptı.

Netanyahu’nun Batı Kudüs’teki ofisinde gerçekleşen görüşmede, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere yüksek teknoloji, tarım ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Açıklamada, Netanyahu’nun “İsrail, İran’ın tehditlerini ciddiye alıyor. Bu tarihimizden aldığımız derstir.” dediği aktarıldı. İsrail hükümeti, “İran’ın Suriye’de etkinliğini artırmasının kendileri için kırmızı çizgi” olduğunu belirtiyor. AA

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