'Netanyahu kelliğe sebep oluyor'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeniden başbakan seçilme ihtimalinin halkta kelliğe neden olduğu ileri sürüldü.

"Israel HaYom" gazetesinin haberine göre, İsrail Genel Sağlık Kurumu’nun, İsrailliler arasında kellik oluşturabilecek nedenlerden birinin psikolojik baskı olduğunu, yakın akraba ölümü ya da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başbakan olarak yeniden seçilmesiyle bu durumu örneklendirdiği belirtildi.

Haberde, Genel Sağlık Kurumu’nun kelliğe neden olabilecek durumlara ilişkin hazırladığı listede, psikolojik baskının bu nedenlerden biri olabileceği ve ciddi saç dökülmesine yol açtığı belirtilerek, Netanyahu’nun yeniden başbakan seçilmesinin de psikolojik baskıyı artıran faktörlerden biri olarak örnek listesinde yer aldığı kaydedildi.

Netanyahu’nun seçilmesinin kelliğe neden olan psikolojik baskı faktörleri arasında yer alması, Netanyahu tarafları arasında tepkiye neden oldu.

Netanyahu taraftarlarının protesto etmesi üzerine Genel Sağlık Kurumu, Netanyahu’nun adını faktörler arasından çıkararak listeyi yeniden düzenledi ve taraftarlarından özür diledi.

İsrail Sağlık Bakanlığı’na bağlı Genel Sağlık Kurumu, sosyal sigortalı vatandaşlara, tanı, danışmanlık, tıbbi tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuyor.