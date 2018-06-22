Netanyahu’nun eşine ‘dolandırıcılık’ dâvâsı açıldı

İsrail savcılığının hazırladığı iddianameye göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun karısı Sara Netanyahu, 2010-2013 yıllarında başbakanlık rezidansında aşçı olması ve aşçı varken dışarıdan yemek satın alınması yasal olarak suç sayılmasına rağmen lüks restoranlardan yaklaşık 96 bin dolarlık yemek sipariş etti, yemek masraflarını da devlete ödetti.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Başbakan Netanyahu’nun rezidansın aşçılarından eşinin dışarıdan yemek sipariş ettiğini gizlemelerini istediğini, ayrıca Sara Netanyahu’nun da aşçı olmasına rağmen dışarıdan yemek sipariş etmenin suç olduğunu bildiğini ileri sürdü. Davanın ne zaman görüleceği henüz netleşmezken, eş Netanyahu’nun suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. AA

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