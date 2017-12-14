Netanyahu pişkinliği

ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı Kudüs kararı sonrası İstanbul’da bugün düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İslam Zirvesi Konferansı’na ilişkin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, Zirve’de yayınlanan deklarasyonun kendilerini etkilemediğini söyledi. Kudüs’teki Başbakanlık Ofisi’nde açıklamalarda bulunan Netanyahu, Filistinlilerin gerçeği fark etmesi gerektiğini ve barış için çalışması gerektiğini söylerken aşırılıklardan kaçınılması gerektiğini dile getirdi. Sputnik’in haberine göre, İİT Zirvesi’nde açıklanan deklarasyona ilişkin, “Bütün bu deklarasyonlar bizi etkilemez” diyen İsrail Başbakanı, “Kudüs’le ilgili bir diğer gerçeği de kabul etmek gerek: Bu kentin sadece İsrail’in başkenti olduğunu söylemiyoruz, aynı zamanda Kudüs’te tüm dinler için ibadet özgürlüğüne saygı gösterdiğimiz hususunda ve bunu tüm Ortadoğu’da yapan tek ülke olduğumuzda ısrar ediyoruz” ifadelerini kullandı.