Netanyahu - Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Rus uçağının Suriye'de düşürülmesinin ardından suçlamalar devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi yaptı.

'Trajik olayların bir zinciri gibi görülüyor'

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu’nun uçaktaki Rus askerlerinin ölmesinden dolayı İsrail halkı adına duyduğu üzüntüyü Putin'e ilettiği belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu’nun İsrail ve Rus orduları arasında çatışmayı önlemek amacıyla 2015’te kurulan ortak mekanizmanın 3 yıldan uzun süredir her iki tarafın da ağır kayıplar vermesini önlediğini ve bu mekanizmanın devamının önemine dikkati çektiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, İsrail Başbakanı, ülkesinin Rusya’ya ait askeri uçağın vurulmasına ilişkin elindeki tüm bilgileri Rusya ile paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Netanyahu'nun, "Rusya’ya ait askeri uçağın vurulmasından Suriye’deki Beşşar Esed rejiminin sorumlu olduğunu" vurguladığı kaydedildi.

Başbakan Netanyahu’nun görüşmede ayrıca İsrail’in Suriye’deki İran varlığını önleme konusunda kararlı olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, dün Suriye'de 15 askerle birlikte radardan kaybolan Rus İl-20 askeri uçağının Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ifade edilmişti.

Olay nedeniyle İsrail'i suçlayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettabatın tüm sorumluluğu İsrail'e ait." ifadesini kullanmıştı.

Putin ise yaptığı açıklamada, "Suriye’de Rus uçağının düşürülmesi trajik olayların bir zinciri gibi görünüyor" ifadelerini kullanarak İsrail'i suçlamamıştı.