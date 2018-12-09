"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

Netanyahu, Riyad ile ilişkileri düzeltmek istiyor

09 Aralık 2018, Pazar 17:02
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Riyad ile ilişkileri düzeltmek için Mossad Başkanı Yossi Cohen'i görevlendirdiği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek yıl yapılacak genel seçim öncesinde Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan'la ilişkileri düzeltmeye çalıştığı ifade edildi.

İsrail'in "Hadashot" televizyonunun haberine göre, Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştirmek için bir dizi çalışma yürütüyor.

Netanyahu Riyad'la normalleşme için Mossad Başkanı'nı görevlendirdi

Başbakan'ın Kasım 2019'da yapılması planlanan genel seçimler öncesi Tel Aviv-Riyad ilişkilerinin düzeltilmesini hedeflediği belirtilen haberde, Netanyahu'nun bu bağlamda gerekli girişimlerde bulunması için Mossad Başkanı Yossi Cohen'i görevlendirdiği kaydedildi.

Tel Aviv ile Riyad arasında diplomatik ilişkilerin başlatılmasına yönelik girişimlere ABD'nin de dahil olduğu aktarıldı.

İsrail, İran'a karşı birçok Arap ülkesiyle görüştü

Haberde ayrıca adı açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkilinin "Tel Aviv'in İran'a karşı Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu birçok Arap ülkesiyle görüştüğünü söylediği" aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden ise haberle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Netanyahu'nun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki konsoloslukta yaşananlar korkunç ama Suudi Arabistan'ın da istikrarı devam etmeli." ifadesini kullanması dikkati çekmişti.

Washington Post gazetesi, geçen ay adı açıklanmayan ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonraki süreçte ABD Başkanı Donald Trump'a ulaştığı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a destek istediği" ileri sürülmüştü.

İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma

Son dönemde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim - 3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 26 Ekim'de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

BAE yönetimi de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez Ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.

Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak gözyaşı dökmüştü.

İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı.

Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, 7 Kasım'da Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda, İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıtmıştı.

Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinden Umman'a yaptığı ziyareti işaret ederek yakın zamanda başka Arap ülkelerini de ziyaret edeceğini söylemiş ancak hangi ülkeyi kastettiğini ise açıklamıştı. İsrail basınında yer alan haberlerde ise bu ülkenin Bahreyn olduğu iddia edilmişti. 

AA

Etiketler: Netanyahu, Suudi Arabistan
Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya iç istihbaratından DİTİB açıklaması

    Engelli Filistinli arkadan vurulmuş... 'Arbedede vurulduğu' açıklanmıştı!

    "Mevlana'nın yolu Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in yoludur"

    İyot eksikliğine dikkat!

    Petrol fiyatlarını aslında kimler yönetiyor?

    ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ dâvâlarında rekor artış

    Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı: Çalışmak için kırsal bölgelere yerleşin

    Mor beyin çözülünce çok rahat uyudum

    Bütçe mesaisi aralıksız 12 gün sürecek

    Biyoplastik üzerine çalışmalar yapan liseli mucide destek Bakan Selçuk'tan geldi

    2018'de bin 797 insan iş cinayetinden öldü

    Bedelli askerlerin merak edilen eğitimi

    Gözaltı sayısı 1220 oldu

    AKP'li Cevdet Yılmaz: Yargı yerindelik denetimi yapamaz, yargı siyasi tercihte bulunamaz

    Belçika'da milliyetçi parti koalisyondan çekildi

    'İran'da milletvekillerinin yarısı rejimin yıkılmasını istiyor'

    Hakperest Hırvat yazar: Osmanlılar yakıp yıkmadı aksine inşa ve ihya etti

    NYT: Trump'ın damadı Kushner, Prens Selman'a krizi nasıl atlatacağına yönelik tavsiyeler verdi

    Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal: Bütün seçim bölgelerinden aday gösterme kararlılığımız var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BOP tuzağı ve Yemen
    Genel

    Siyasetine karşı olduğum Demirel bana sahip çıktı
    Genel

    Beka sorunu varsa çare demokrasi ve hukuk
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Kur’ân’ın tercümesi muhaldir
    Ayşenur AKAY

    Bu adam kim?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ey nefis, sana lâyık olan şöhret değil, tevazudur
    Cevher İLHAN

    “Çılgınca alış veriş” kampanyaları
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Genel

    Mor beyin çözülünce çok rahat uyudum

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.