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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Netanyahu'ya yakın isimler gözaltına alındı

18 Şubat 2018, Pazar 13:03
İsrail polisi, Netanyahu'nun ilişkili olduğu yeni bir yolsuzluk dosyasında başbakana yakın isimleri gözaltına aldı.

İsrail polisinin, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun da ilişkili olduğu yeni bir yolsuzluk soruşturmasında başbakana yakın isimleri gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "lehte yayın karşılığı medya şirketine mali imtiyazlar sağlandığı" yönünde suçlamaların bulunduğu 4000 numaralı dosya kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınanlardan en az ikisinin Netanyahu'ya yakın olduğu bilgisine yer verildi, ancak isim paylaşılmadı.

Başbakanın "Bezeq medya şirketinin en büyük hissedarı Shaul Elovitch ile ilişkileri ve Bezeq'in yayın organlarından bir internet sitesinde Netanyahu lehine yayın yapması karşılığında elde ettiği imtiyazlara ilişkin" İsrail Menkul Kıymetler İdaresi'nin sağladığı deliller ışığında İsrail polisi, 4000 numaralı dosya için düğmeye basıldığını ve gözaltı işlemlerine başlandığını duyurdu.

Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan açıklamada ise suçlamalar reddedilerek, "Bu da başka bir yalancı iddia. Başbakan, ne lehte yayın ne de başka bir şey uğruna Elovitch'in çıkarını gözetmedi" ifadelerine yer verildi.

İsrail Menkul Kıymetler İdaresi'nin daha önce yayımladığı raporda, Bezeq medya grubunun en büyük hissedarı Shaul Elovitch ve eski İletişim Bakanı Shlomo Filber'in birçok suça karışmış olabileceği kaydedilmişti.

Netanyahu'nun yolsuzluk dosyaları artıyor

İsrail polisi geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu hakkında yürütülen 1000 ve 2000 numaralı yolsuzluk soruşturmalarının tamamlandığını bildirmişti. Açıklamada, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı şüphesine" dair yeterli delile ulaşıldığı belirtilerek, savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulunulmuştu.

Netanyahu ise polisin açıklamasının ardından yaptığı konuşmada hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda hiçbir şey çıkmayacağını savunarak, "Ben bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarı için yaptım. Bugünden sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

AA

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