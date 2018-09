Netenyahu'dan İran'a 'nükleer tesis' tepkisi

BM kürüsünden dünya liderlerine hitaben konuşmasında Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilmiş olduğu İran'la nükleer anlaşmaya başından beri bir tek İsrail'in açıkça karşı çıktığını belirtti.

Anlaşmanın İsrail'in geleceğini ve hayatta kalmasını tehdit ettiğini öne süren Netanyahu ''Karşı çıktık, çünkü İran'ın nükleer silah istemediği gibi temel bir yalana dayanıyordu'' dedi.

Bunun bir yalan olduğunu bu yıl İsrail'in Tahran'daki gizli nükleer arşive operasyonla ele geçirdiği belgelerle ilgili yaptığı sunumla ortaya koyduğunu savunan Netanyahu, gizli nükleer arşivle ilgili rapor yayımlamalarına rağmen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) eyleme geçmemesini eleştirdi.

''Şimdi söyleyeceklerim daha önce kamuoyuyla paylaşılmadı'' diye devam eden İsrail Başbakanı ''İran'ın Tahran'da bir başka gizli tesisi daha olduğunu ilk kez açıklıyorum'' dedi.

''İşte Tahran'daki masum gözüken tesis'' diye bir fotoğraf çıkaran Netanyahu, tesisin bulunduğu sokağın adını da söyledi.

JUST IN: #Iran has another secret atomic warehouse – #Netanyahu https://t.co/xu2jzvH9R2 pic.twitter.com/H9zFzr3tnu