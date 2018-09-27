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28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Netenyahu'dan İran'a 'nükleer tesis' tepkisi

27 Eylül 2018, Perşembe 22:09
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu BM Genel Kurulu konuşmasında, ''İran'a karşı Suriye, Irak, her nerede gerekiyorsa eyleme geçeceğiz' dedi. Yine elinde fotoğraflarla Tahran'da gizli nükleer tesis iddiasında bulundu.

BM kürüsünden dünya liderlerine hitaben konuşmasında Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilmiş olduğu İran'la nükleer anlaşmaya başından beri bir tek İsrail'in açıkça karşı çıktığını belirtti.

Anlaşmanın İsrail'in geleceğini ve hayatta kalmasını tehdit ettiğini öne süren Netanyahu ''Karşı çıktık, çünkü İran'ın nükleer silah istemediği gibi temel bir yalana dayanıyordu'' dedi.

Bunun bir yalan olduğunu bu yıl İsrail'in Tahran'daki gizli nükleer arşive operasyonla ele geçirdiği belgelerle ilgili yaptığı sunumla ortaya koyduğunu savunan Netanyahu, gizli nükleer arşivle ilgili rapor yayımlamalarına rağmen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) eyleme geçmemesini eleştirdi.

''Şimdi söyleyeceklerim daha önce kamuoyuyla paylaşılmadı'' diye devam eden İsrail Başbakanı ''İran'ın Tahran'da bir başka gizli tesisi daha olduğunu ilk kez açıklıyorum'' dedi.

''İşte Tahran'daki masum gözüken tesis'' diye bir fotoğraf çıkaran Netanyahu, tesisin bulunduğu sokağın adını da söyledi.

'UAEK DERHAL DENETLESİN'

​Bunun gizli bir nükleer depo olduğunu ileri süren İsrail lideri, uydu kabiliyeti olan ülkelerin son haftalarda burada artan faaliyet saptamış olması gerektiğini, bundan sonra İranlı yetkililerin umutsuzca tesisi boşaltmaya çabalayacaklarını söyledi.

Genel Kurul'a ''İran niye gizli atomik arşiv ve gizli atomik depo tutmuş olabilir? Yanıtı basit: Çünkü nükleer silah geliştirme amacından vazgeçmediler'' diye seslenirken UAEK Başkanı'na da çağrıda bulundu:

''Doğru şeyi yapın. Derhal gidip bu atomik depoyu denetleyin, İranlılar tesisi temizlemeyi tamamlamadan bunu yapın. Bir kere olsun dünyaya İran hakkındaki gerçeği söyleyin.''

Sputnik Türkiye

Etiketler: İsrail, İran, nükleer, ABD
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