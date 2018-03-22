Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü: 1 şehit var!

Genelkurmay Başkanlığınca, eğitim amacıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağının Nevşehir civarında kaza kırıma uğradığı ve bir personelin şehit olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki açıklamada, eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağının Nevşehir'in Gülşehir ilçesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi. Açıklamada bir personelin şehit olduğu belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: "Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz." Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi. AA

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