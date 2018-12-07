"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

New York Başsavcılığı'ndan Hakan Atilla'ya temyiz jesti

07 Aralık 2018, Cuma 08:23
New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çekti.

Mahkemenin Mehmet Hakan Atilla'ya verdiği hapis cezasının az olduğu gerekçesiyle kararı temyize götüren savcılık, başvurusundan vazgeçti. Mahkeme savcılıktan temyiz başvurusunun gerekçelerini 6 Aralık'a kadar sunmasını talep etmişti.

Dün temyiz talebine gerekçeli başvurusunu sunması beklenen savcılık, bu kararından vazgeçerek Hakan Atilla’nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çekti.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taşımıştı.

Hakan Atilla, 25 Temmuz'da tahliye edilecek.  

 

AA

Etiketler: ABD, Hakan Atilla, Halkbank
Okunma Sayısı: 406
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    New York Başsavcılığı'ndan Hakan Atilla'ya temyiz jesti

    Şeffaflıkta en hızlı gerileyen ülkeyiz

    Dünya nüfusunun yüzde 30’u obez: Neden obez oluyoruz?

    İnsan hakları pahasına terörle mücadele olmaz

    Paris'te cumartesi günü 65 bin polis görev yapacak

    Yapay zekalı robot 24 çalışanı hastanelik etti

    Kırat tekrar şahlanacak

    Dışişleri Bakanlığı: İran'daki menfur terör saldırısını kınıyoruz

    Sağlık yasası AYM yolunda

    Bin 603 lira maaş emekçiye zulümdür

    AB ile ilişkiler canlanacak

    Yapılan TBMM’ye hakaret değil, saldırıdır

    Macron'un imajı ciddi zarar gördü: Halk desteği en düşük seviyede

    Dünyanın gözleri OPEC'in yapacağı açıklamaya çevrildi

    Fransa'da şimdi de öğrenciler ayakta

    Mersin'de menfez köprü çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı!

    Başörtüsü yasağı geri getirilemez

    Yurt genelindeki tüm camilerde Yemen'e yardım toplanacak

    Askerlik süresi kısalıyor mu?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ergenekon fos çıkarken
    Cevher İLHAN

    “Ergenekon”da “kumpas”la toptan tasfiye...
    Genel

    Yapay zekalı robot 24 çalışanı hastanelik etti
    İbrahim ERSOYLU

    Zulüm ve korku
    Genel

    İnsan hakları pahasına terörle mücadele olmaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Şeffaflıkta en hızlı gerileyen ülkeyiz
    Faruk ÇAKIR

    Övünmekten fırsat bulursak...
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, küllî bir tahribatı tamir ediyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mahallî seçimde ideolojik çekişme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.