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11 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

New York'ta şiddetli patlama

11 Aralık 2017, Pazartesi 18:29
New York polisi, Manhattan'da sebebi henüz bilinmeyen bir patlama gerçekleştiğini duyurdu.

New York polisi, Times Meydanı yakınlarındaki patlamada yaralanan tek kişinin gözaltına alınan şüpheli olduğunu açıkladı. New York İtfaiyesi ise 4 yaralı olduğunu açıkladı.

New York'ta yerel saatle 06.30'da Times Meydanı yakınlarındaki Liman İdaresi (Port Authority) otobüs terminali altındaki metro istasyonunda yaşandı.

New York polisi (NYPD) ilk olarak Twitter adresinden "NYPD, 42. Cadde ile 8.Bulvar'daki kaynağı bilinmeyen patlamaya müdahale ediyor. A, C ve E metro hatları tahliye ediliyor. Bu ön bilgidir. Daha fazla bilgi geldikçe paylaşacağız" duyurusu geçti.

Ardından New York İtfaiyesi (FDNY)  A ve 1 hatları arasındaki yolda bir cihaz bulduğunu ve olayın 'olası bir terör saldırısı' olduğunu duyurdu.

​​Fox News'e konuşan görgü tanıkları da metroda hareket halindeyken 'yüksek bir patlama' sesi duyduklarını söyledi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ YARALI

ABD basını 'kabloları sarkan bir cihazın üzerinde bulunduğu' 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

New York polisi de olayda yaralanan tek kişinin gözaltına alınan şüpheli olduğunu duyurdu  ancak patlamaya nasıl bir düzeneğin yol açtığı hakkında bilgi vermedi.

CNN metro istasyonunun istenilen hedef olmadığını ve şüphelinin taşdığı boru tipi bombanın istenilen zamandan önce patlamış gibi gözüktüğünü ve şüphelinin de yaralandığını belirtti.

4 KİŞİ HAFİF YARALANDI

New York İtfaiyesi ise daha sonraki açıklamasında 4 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

​ABC News'e konuşan polis kaynakları da 'boru tipi bombanın' patlatılmış olabileceğini söyledi.

Sputnik Türkiye

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