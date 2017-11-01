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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

New York'ta terör alarmı: Saldırganın kimliği belli oldu

01 Kasım 2017, Çarşamba 09:00
New York'ta kamyonetini bisiklet yolunda insanların üzerine sürerek 8 kişinin ölümüne neden olan 29 yaşındaki saldırganın, Özbek asıllı Sayfullo Habibullaevic Saipov olduğu belirtildi.

New York'ta bir sürücünün kamyonetini bisiklet yolundaki insanların üzerine sürdüğü olayda ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, New York'ta bugün korkunç bir trajedi yaşandığını söyledi.

Olayın "korkakça yapılmış bir terör saldırısı" olduğunu söyleyen de Blasio, saldırıda 8 kişinin öldüğünü, en az 12 kişin de yaralandığını açıkladı.

De Blasio, 6 kişinin olay yerinde, iki kişinin de kaldırıldığı hastanede öldüğünü belirtti.

New York Polis Departmanı Şefi James O'Neill ise saldırganın kiralık bir kamyoneti bisiklet yolunda insanların üzerine sürdükten sonra bir okul aracına çarparak durduğunu söyledi.

O'Neil, elinde iki sahte silahla kamyonetten çıkan saldırganın polis tarafından karnından vurularak gözaltına alındığını ifade etti.

New York Valisi Andrew Cuomo ise saldırganı "yalnız kurt" olarak tanımladı ve tek başına hareket ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada New York'taki saldırının hasta ve dengesiz bir kişinin saldırısına benzediğini ve polisin olayı yakından takip ettiğini ifade etti. 

Saldırganın kimliği belli oldu 

New York'ta kamyonetini bisiklet yolunda insanların üzerine sürerek 8 kişinin ölümüne neden olan 29 yaşındaki saldırganın, Özbek asıllı Sayfullo Habibullaevic Saipov olduğu belirtildi.

ABD medyası, polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, saldırganın Özbekistan'dan 2010 yılında ABD'ye gelen Saipov olduğunu duyurdu.

Haberlerde, olay yerinde kamyonette saldırının terör örgütü IŞİD adına yapıldığını gösteren İngilizce bir not bulunduğu kaydedildi.

Polisin kordon altına aldığı bölgede incelemeler geç saatlere kadar sürdü. "Cadılar Bayramı" olarak bilinen Halloween etkinliği nedeniyle de kentin birçok yerinde güvenlik önemleri artırıldı.

Trump: IŞİD'in ülkemize geri dönmesine veya girmesine izin vermemeliyiz

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıya ilişkin mesajı paylaşıldı.

Açıklamada, "Dualarımız, New York'taki terör saldırısının kurbanları ve aileleriyle birliktedir. Yönetimim New York polisine ve onunla birlikte çalışan Federal Soruşturma Bürosuna tam destek sağlayacaktır. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapanlara şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gelişmeleri yakından takip edeceğini vurgulayan Trump, saldırıyla ilgili Twitter'dan da açıklama yaptı.

Trump, "Ortadoğu'da veya başka bir yerde yendikten sonra IŞİD'in ülkemize geri dönmesine veya girmesine izin vermemeliyiz. Yeter! İç Güvenlik Bakanlığına zaten yeterince sıkı olan 'İleri Düzey Güvenlik Kontrolü Programımızı' daha da pekiştirmesi talimatını verdim. Siyasi doğrucu olmakta sorun yok ama bunun için değil." değerlendirmesini yaptı.

AA

Etiketler: abd, new york, terör saldırısı,
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