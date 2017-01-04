New York’ta tren raydan çıktı, 100’den fazla yaralı var

ABD’nin New York kentinde faaliyet gösteren bir banliyö treninin raydan çıkması sonucu 100’den fazla kişi yaralandı.

Yaralıların durumunun ağır olmadığı kaydedildi. Long Island Demiryolları (LIRR) olarak bilinen banliyö hattında faaliyet gösteren trenin günün yoğun saatlerinde raydan çıktığı ve 103 kişinin yaralandığı belirtildi. Yerel saatle 08.30’da gerçekleştiği belirtilen kazaya trenin engelleme bloğununun karşısında durmamasının sebep olduğu ve çarpmanın etkisiyle vagonların tekerleklerinin kilitlendiği ifade edildi.

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