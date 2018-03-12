New York'ta turist taşıyan helikopter düştü

ABD'nin New York kentinde içinde 6 kişinin bulunduğu turist helikopteri Doğu Irmağı'na düştü. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ile dalgıçlar sevk edilirken kazada iki kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de sağ olarak kurtarıldığı öğrenildi.

ABD'nin New York kentinde, içinde 6 kişinin bulunduğu bir turist helikopteri, Manhattan ile Queens semtleri arasında akan Doğu Irmağı'na düştü. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Diğer 3 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor. 3 kişi aranıyor New York'ta, içinde 6 kişinin bulunduğu helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle Doğu Irmağı'na düştü. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik, ilk yardım ekibi ve dalgıç adam sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Irmağa düşen ve batmaya devam eden helikopterin içinde sıkışıp kalan diğer 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. DHA

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